Збірна України дізналася місце проведення дебютного матчу Євро-2020

Амстердам погодився прийняти чемпіонат Європи 2020 року.

Уряд Нідерландів, муніципалітет Амстердама, адміністрація аеропорту Схіпхол, дирекція Йохан Кройфф Арени та Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) підтвердили готовність прийняти Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт KNVB.

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В Амстердамі заплановано три зустрічі "помаранчевих" у груповому етапі та один поєдинок 1/8 фіналу.

Нагадаємо, свій стартовий матч на Євро-2020 збірна України проведе саме у столиці Нідерландів проти команди Рональда Кумана.

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