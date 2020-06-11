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Збірна України дізналася місце проведення дебютного матчу Євро-2020

16:28 429 Читать на русском
Збірна України дізналася місце проведення дебютного матчу Євро-2020
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Амстердам погодився прийняти чемпіонат Європи 2020 року.

Уряд Нідерландів, муніципалітет Амстердама, адміністрація аеропорту Схіпхол, дирекція Йохан Кройфф Арени та Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) підтвердили готовність прийняти Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт KNVB.

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В Амстердамі заплановано три зустрічі "помаранчевих" у груповому етапі та один поєдинок 1/8 фіналу.

Нагадаємо, свій стартовий матч на Євро-2020 збірна України проведе саме у столиці Нідерландів проти команди Рональда Кумана.

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Теги
Нідерланди Нідерланди Україна Україна Збірна України Євро-2020
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