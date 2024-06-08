Румунія визначила список з 26 футболістів, які поїдуть представляти країну на чемпіонаті Європи.

Головний тренер "триколірних" Едвард Йорданеску сформував остаточний вибір з 26 гравців, відчепивши двох. Жертвами стали голкіпер Резван Сава (ЧФР Клуж) та півзахисник Константін Грамені (Фарул).

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Нагадаємо, Румунія 17 червня стане першим суперником України на груповому етапі Євро-2024. Підопічні Йорданеску відверто не вразили у підготовчих спарингах – нульові нічиї проти посередніх Ліхтенштейна та Болгарії. Більше ніяких товариських матчів не буде, виключно підготовка до України.

Нагадаємо, у квартеті Е також перебувають Словаччина та Бельгія. Зі сусідами Україна зіграє 21 червня, а завершить груповий етап 26-го проти "дияволів".

Фінальна заявка збірної Румунії на Євро-2024:

Воротарі: Гораціу Молдован (Атлетіко), Флорін Ніце (Газіантеп), Штефан Тірновану (ФКСБ).

Захисники: Андрей Рацуї (Райо Вальєкано), Васіле Могош (Клуж), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Раду Дрегушін (Тоттенхем), Адріан Рус (Пафос), Іонуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковіцан (Ракув), Нікушор Банку (Університатя Крайова)

Півзахисники: Деян Сореску (Газіантеп), Ніколае Станчу (Дамак), Маріус Марін (Піза), Александру Чікілдеу (Коньяспор), Разван Марін (Емполі), Даріус Олару (ФКСБ), Адріан Шут (ФКСБ), Денніс Ман (Парма), Валентін Міхейле (Парма), Яніс Хаджі (Алавес), Флорінел Коман (ФКСБ).

Форварди: Деніс Дрегуш (Газіантеп), Георге Пушкаш (Барі), Деніс Алібек (Аль-Муайдар), Даніел Бірліджя (ЧФР Клуж).

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