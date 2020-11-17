Збірна України дізналася дату повернення на батьківщину
Прес-аташе національної команди Олександр Гливинський озвучив плани "синьо-жовтих" щодо вильоту додому.
"Футболісти повернуться чартерним рейсом 18 листопада.
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Швейцарська влада дозволила покинути розташування, за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим", – заявив журналіст в ефірі Громадського радіо.
Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.
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