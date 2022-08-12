Журналіст Ігор Циганик повідомив, хто буде показувати найближчі поєдинки національної команди в Лізі націй.

"Матчі збірної планують транслювати у єдиному телемарафоні. Держава має права. Вони мають майданчик, на якому вони можуть показувати – це телеканал "Рада", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

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Нагадаємо, що основним транслятором матчів за участі збірної України були канали "Футбол 1/2/3" та "Україна", які належали до "медіа групи Україна". Влітку цього року Рінат Ахметов вирішив закрити усі медіа, які входили до цієї групи.

У вересні збірна України має провести 3 поєдинки в рамках Ліги націй: 21 та 27 вересня – з Шотландією, а 24-го проти Вірменії. Після перших трьох зіграних поєдинків "синьо-жовті" очолюють групу, набравши 7 очок. На другій сходинці Шотландія з 6 пунктами.

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