Євген Коноплянка отримає унікальну можливість повернутись до табору "синьо-жовтих" – заключний поєдинок підопічні Олександра Петракова проведуть на стадіоні його нинішньої команди.

Як відомо, у вересні на збірну України чекають три поєдинки у Лізі націй. Перші два з них "синьо-жовті" проведуть на виїзді: 21-го числа у Глазго проти Шотландії та 24-го – в Єревані з Вірменією.

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За повідомленням офіційного сайту УАФ, заключний номінально домашній матч квартету В1 проти Шотландії відбудеться у польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Ця арена є домашньою для одноіменного місцевого футбольного клубу, кольори якого захищає колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка. Стадіон здатний вмістити на своїх трибунах трохи більше 15 тисяч глядачів.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Шотландією заплановано на 27 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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