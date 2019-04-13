Збірна України 29 травня хоче провести спаринг – суперником стане український клуб

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розпочне збір головної команди країни дещо раніше.

Підготовка збірної України до поєдинків проти Сербії та Люксембургу мала стартувати 31 травня у Харкові, але Андрій Шевченко хоче зібрати вільних гравців 25 травня, а сам збір матиме незвичний формат.

Збірна України піднялась на 3 позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Останній тур чемпіонату України закінчиться 30-го травня, але більшість легіонерів звільняться зі своїх клубів раніше, саме їх і викличе головний тренер команди на перший збір, крім того, Шевченко хоче залучити гравців молодіжної збірної, яких відпустять клуби.

"Ракицький заслуговує бути в збірній України", – Алієв став на захист гравця Зеніта

Також у збірної України запланований спаринг на 29 травня, очікується, що суперником стане один з лідерів Першої ліги України, повідомляє "Команда №1".