Національна команда "синьо-жовтих" офіційно розпочала свою мандрівку в 2021 рік.

О 10 ранку 22 березня розпочався збір головної команди країни перед стартовими матчами відбору на ЧС-2022. До столичного готелю Опера прибули гравці і тренерський штаб, після чого пройшли ПЛР-тестування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Результати будуть відомі після обіду. Вже о 18:00 заплановане закрите тренування "синьо-жовтих" на полі НТК імені Баннікова. Ранкове заняття 23 березня вже буде відкритим і матиме статус офіційного. УЄФА дозволив провести тренування перед Францією в Києві. Перед цим відбудеться прес-конференція Андрія Шевченка та гравця збірної в онлайн-режимі. О 16:00 запланований виліт до Парижа з аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі: 28-го – проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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