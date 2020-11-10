Національна команда у повному складі успішно розпочинає польську частину підготовки до спарингу зі західними сусідами.

Вже завтра, 11 листопада, збірна України проведе товариський матч з поляками, який стане підготовчим до завершальних поєдинків "синьо-жовтих" у Лізі націй.

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У Польщу національна команда прибула у складі 25 гравців. В аеропорту команду зустрічали лише два молоді вболівальники – вони були з футболками Андрія Шевченка, в яких наставник "синьо-жовтих" колись виступав за Мілан та збірну. Після прильоту українці оселились в готелі Vienna House Easy Katowice.

Нагадаємо, збірна Польщі прийматиме Україну на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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