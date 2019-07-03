Збірна УАФ зіграла товариський матч Кубку виклику проти збірної українських журналістів

У вівторок, 2 липня, на честь Міжнародного дня спортивного журналіста на одному зі штучних полів НТК ім. В. Баннікова відбувся товариський матч між командою Української асоціації футболу та збірною представників спортивних ЗМІ.

Головним призом в матчі вже кілька років поспіль є перехідний Кубок виклику.

Міжнародний день спортивного журналіста відзначають за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси з 1995 року. Уже кілька років Українська асоціація футболу та Асоціація спортивних журналістів нашої країни відзначають це свято, проводячи товариський футбольний матч.

Перед початком зустрічі капітан команди господарів, президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко привітав представників ЗМІ зі святом. "Дуже приємно в такій атмосфері зіграти у футбол. УАФ завжди відкрита для спілкування з журналістами, які кожного разу отримують повну й вичерпну інформацію щодо того, що робиться у світі футболу. І нинішня товариська зустріч – це підтвердження наших дружніх стосунків", – відзначив Андрій Павелко.

Команда УАФ під керівництвом тріумфатора чемпіонату світу серед юнацьких збірних U-20 Олександра Петракова, у складі якої на поле виходили президент УАФ Андрій Павелко, перший віце-президент організації Вадим Костюченко, головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк, дала журналістам справжній бій, відкривши рахунок у матчі. Утім, журналісти, склад яких був підсилений колишніми футболістами, а нині – ТВ-експертами Андрієм Вороб'єм, Едуардом Цихмейструком та Володимиром Бондаренком, зуміли переломити хід гри й завдяки влучним ударам Вороб'я та коментатора Віктора Вацка вирвали перемогу – 2:1.

Після завершення зустрічі президент УАФ Андрій Павелко зазначив: "Заслужена перемога збірної спортивних журналістів у товариському матчі, який відбувся на честь Міжнародного дня спортивного журналіста. Воно й не дивно, адже в представників ЗМІ був дуже потужний стимул – бажання здолати команду УАФ під керівництвом чемпіона світу – головного тренера збірної U-20 Олександра Петракова. Схоже, це під силу лише українським спортивним журналістам. Це була надзвичайно тепла й цікава зустріч добрих друзів і багаторічних партнерів, яких об’єднує футбол! Дякую всім учасникам матчу за яскраву гру й щоденний внесок у розвиток та популяризацію українського футболу".

Почесний Кубок виклику капітан та граючий тренер команди журналістів, заслужений журналіст України Валентин Щербачов отримав із рук Олександра Петракова, а організатори матчу також відзначили цінними призами кращих гравців зустрічі.

Утім, ніхто з учасників та гостей свята не пішов із поля без гарного настрою, адже вже після матчу відбулося неформальне спілкування керівників УАФ, журналістів та зірок українського футболу.

Наступний розіграш Кубку виклику відбудеться вже незабаром: на збірну журналістів чекає поєдинок із ветеранами ФК "Чорноморець", який відбудеться в Одесі 27 липня напередодні відкриття футбольного сезону – матчу за Суперкубок України між київським "Динамо" та "Шахтарем".