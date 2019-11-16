Збірна США розгромила Канаду в Лізі націй КОНКАКАФ і зберегла шанси на фінал

Американці розбили канадців у принциповому дербі в рамках 5-го туру Ліги націй КОНКАКАФ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга націй КОНКАКАФ, дивізіон А, 5-й тур

США – Канада – 4:1

Голи: Морріс, 2, Зардес, 23, 89, А. Лонг, 34 – Віторія, 72

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"Янкі" взялися до справи зі стартових хвилин. Уже на 2-й хвилині форвард Джордан Морріс опинився сам перед воротами після подачі кутового й спокійно відправив м'яч у сітку. Його заспів підтримали партнери й до перерви ще двічі забили "червоним". Спочатку Г'ясі Зардес головою замкнув простріл Морріса. А на 34-й хвилині Аарон Лонг теж головою класно пробив у протихід голкіперу після навісу зі штрафного.

У другому таймі канадці спробували відігратися. Проте, забили лише одного разу. Це Стівен Віторія замкнув дальню стійку після кутового. Та й цей гол гостей виявився лише м'ячем престижу. На 89-й хвилині Зардес зіграв на підборі й розкішним ударом у дальній кут встановив остаточний результат матчу.

Ця перемога американців стала реваншем за жовтневу поразку в Торонто. Три очки підвищили шанси збірної США на вихід до плей-офф. Тепер їм достатньо перемогти кубинців із будь-яким рахунком у заключному турі. "Карибські леви" не тільки досі не здобули жодного очка, а й не забивали в рамках Ліги націй.