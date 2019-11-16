toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Збірна США розгромила Канаду в Лізі націй КОНКАКАФ і зберегла шанси на фінал

09:59 85 Читать на русском
Збірна США розгромила Канаду в Лізі націй КОНКАКАФ і зберегла шанси на фінал
Радість американців / фото із соцмереж

Американці розбили канадців у принциповому дербі в рамках 5-го туру Ліги націй КОНКАКАФ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга націй КОНКАКАФ, дивізіон А, 5-й тур

США – Канада – 4:1

Голи: Морріс, 2, Зардес, 23, 89, А. Лонг, 34 – Віторія, 72

Самбрано не допоміг Перу здолати Колумбію

"Янкі" взялися до справи зі стартових хвилин. Уже на 2-й хвилині форвард Джордан Морріс опинився сам перед воротами після подачі кутового й спокійно відправив м'яч у сітку. Його заспів підтримали партнери й до перерви ще двічі забили "червоним". Спочатку Г'ясі Зардес головою замкнув простріл Морріса. А на 34-й хвилині Аарон Лонг теж головою класно пробив у протихід голкіперу після навісу зі штрафного.

У другому таймі канадці спробували відігратися. Проте, забили лише одного разу. Це Стівен Віторія замкнув дальню стійку після кутового. Та й цей гол гостей виявився лише м'ячем престижу. На 89-й хвилині Зардес зіграв на підборі й розкішним ударом у дальній кут встановив остаточний результат матчу.

Ця перемога американців стала реваншем за жовтневу поразку в Торонто. Три очки підвищили шанси збірної США на вихід до плей-офф. Тепер їм достатньо перемогти кубинців із будь-яким рахунком у заключному турі. "Карибські леви" не тільки досі не здобули жодного очка, а й не забивали в рамках Ліги націй.

blog_ava
Баварія оголосила ім'я нового президента – Хьонесс покинув мюнхенський клуб
06:30
1068
Теги
Світ США США Канада Канада Відеоновини КОНКАКАФ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
26
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук