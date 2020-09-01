Коронавірус виявили у тренера воротарів збірної Швейцарії Патріка Фолетті, інформує офіційний Твіттер збірної Швейцарії.

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Позитивний результат тесту коуч отримав сьогодні, 1 вересня – решта тестів команди виявились негативними. Наразі Фолетті перебуває на самоізоляції та почувається добре. Цей випадок не впливатиме на програму збірної Швейцарії, тому вже сьогодні планується виліт команди з Базеля до Львова.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45

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