Повна заявка команди складається з 24 гравців, інформує офіційний сайт Швейцарського футбольного союзу.

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Якщо порівнювати із заявкою на жовтневі матчі, то Петковіч повернув у склад чотирьох футболістів, серед яких і кривдник Шахтаря у Лізі чемпіонів – нападник Борусії М Брель Емболо. Інші троє – Мануель Аканжі (Борусія Д), Ренато Штеффен (Вольфсбург) та голкіпер Штутгарта Грегор Кобель, який востаннє отримував виклик у національну команду ще восени 2018 року.

Додамо, що Швейцарії належить провести три матчі: товариський проти Бельгії (11 листопада) і два поєдинки Ліги націй – з Іспанією (14 листопада) та Україною ( 17 листопада).

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