"Збірна Швеції – десять Дольфів Лундгренів і Ісак. Футболісти, які виходять на поле битися і боротися.

"Україні було б дуже важко дати бій Італії": Вацко вражений виступом австрійців в 1/8 фіналу Євро

Вони чітко знають свій план на гру: 4-4-2, надійність у захисті, кілька моделей виходу з оборони в атаку. В атаці – кілька гравців, які можуть розвинути швидкість. Ця команда є небезпечною при стандартах. В 1/8 все може бути. Наприклад, 0:0 і серія пенальті", – сказав Віктор Вацко в ефірі телеканалів Футбол.

Нагадаємо, збірна Швеції вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020 з першого місця у групі, випередивши за очками Іспанію, Словаччину та Польщу. 29 червня шведи зустрінуться з національною командою України, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир