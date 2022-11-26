ФІФА висунула Сербській федерації звинувачення за мотивами плакату перед матчем проти бразильців, інформує APnews.

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Серби вирішили "випадково" включити територію чужої країни до свого складу. Федерація футболу Косова негайно подала офіційну скаргу до ФІФА, посилаючись на розділ дисциплінарного кодексу, де йдеться про порушення, що включають "образливі жести, знаки чи мову". Косово стало членом ФІФА та УЄФА у 2016 році.

Нагадаємо, серби програли Бразилії з рахунком 0:2, а наступного туру (28 листопада) зустрінуться з Камеруном.