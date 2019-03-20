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Збірна Сербії – суперник України – ризикує втратити одразу 7 гравців через травми

15:21 142 Читать на русском
Збірна Сербії – суперник України – ризикує втратити одразу 7 гравців через травми
Збірна Сербії / FIFA

В стані суперника збірної України у відбірковій групі Євро-2020 численні втрати.

 

"На сьогоднішній день у нас сім травмованих гравців, які залишилися в Белграді. Вже зрозуміло, що ні Матіч, ні Прійовіч не зіграють не лише з Німеччиною, а й з Португалією. У четвер проясниться ситуація з Тадічем, Коларовим, Мітровічем і Костичем. Приблизно в ці ж терміни надійде інформація і по Любомиру Фейсу. Ми дуже сподіваємося на їх відновлення до гри в Лісабоні.

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Що стосується гравців, які прибули в Вольфсбург, вони здорові і готуються до матчу. Ми усвідомлюємо, що Німеччина – це футбольна наддержава, проте сповнені рішучості дати бій і показати себе з кращого боку", – додав Младен Крстаїч.

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Нагадаємо, збірна Сербії буде виступати в відборі Євро-2020 в одній групі з Португалією, Україною, Литвою та Люксембургом.

Теги
Младен Крстаїч Младен Крстаїч Німеччина - Сербія Сербія Сербія Німеччина Німеччина Євро-2020
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