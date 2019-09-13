Венглинський назвав ключовий матч України у відборі на Євро-2020 – це не Португалія

Колишній форвард збірної України Олег Венглинський оцінив шанси "жовто-синіх" на вихід на Євро-2020.

"Не знаю, як потрібно постаратися, щоб у нинішній ситуації у відбірковій групі не потрапити до фінальної частини Євро-2020. Упевнений, що в останніх трьох матчах збірної України під силу взяти очки в кожному з поєдинків.

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Найважливішим зараз стає домашній матч з Литвою. Не в образу литовцям, але Україна просто зобов'язана перемагати. Цього буде достатньо для вирішення головного завдання.

На сьогоднішній день збірна Сербії нам не конкурент, а перше місце збірна України розіграє з португальцями, яких ми прийматимемо вдома. Але знову ж таки, сподіваюся, що до цього поєдинку для команди Андрія Шевченка все буде вирішено", – поділився Венглинський в коментарі Команда№1.

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