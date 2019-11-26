Збірна Румунії призначила нового тренера – "жовті" можуть стати суперником України на Євро-2020

Збірна Румунії визначилася із заміною Косміна Контри, який покинув команду після закінчення відбору на Євро-2020.

Новим наставником "жовтих" став Мірел Редой, інформує сайт Федерації футболу Румунії.

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З 2015 року фахівець працював асистентом головного тренера в Стяуа, а згодом розпочав самостійну роботу в Арджеші. Редой вдало попрацював з молодіжною збірною румунів (у березні 2018-го був призначений спортивним директором, а потім став головним тренером), дійшовши до півфіналу цьогорічного Євро U-21. У часи кар'єри гравця Редой провів 67 матчів за головну команду країни, в яких відзначився двома голами.

Румунія з Косміном Контрою невдало закінчила відбір на Євро-2020, однак у команди є шанс пробитися на турнір через плей-офф Ліги націй. У півфіналі "жовті" гратимуть проти Ісландії, а потенційним суперником у фіналі буде переможець пари Болгарія – Угорщина. Якщо команда Редоя подолає цей шлях, то перетнеться на груповому етапі Євро зі збірною України.

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