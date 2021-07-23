Контракт 52-річного фахівця зі збірною Росії, який замінив на тренерському містку Станіслава Черчесова, розрахований до кінця 2021 року, інформує Російський футбольний союз.

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Угода Карпіна передбачає і опцію подальшого продовження співпраці. Всі офіційні папери будуть підписані 26 липня, сторони вже узгодили деталі особистого контракту. Найближчі пів року Валерій буде поєднувати роботу в збірній і Ростові, який очолює з грудня 2017-го.

Зауважимо, за час кар'єри гравця Валерій Карпін виступав у Росії за Спартак та в Іспанії за Валенсію, Реал Сосьєдад і Сельту. Також ексхавбек має у своєму активі 72 матчі за збірну Росії (17 голів та 8 асистів) та 1 поєдинок за команду СРСР.

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