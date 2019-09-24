Збірна Росії може пропустити Чемпіонат світу-2022 через допінговий скандал

Російські спортсмени можуть зіштовхнутися з черговими проблемами через порушення міжнародних антидопінгових правил.

Росію можуть позбавити права участі на великих міжнародних турнірах, серед яких і найближчий чемпіонат світу з футболу в Катарі, інформує ВВС.

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло чимало невідповідностей у документах Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Останнє ще в січні відправило дані зі своєї лабораторії на експертизу, яка повинна була оцінити роботу російської сторони щодо боротьби з допінгом після відбуття трирічної дискваліфікації. Спортсмени РФ були позбавлені права виступати на зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані саме через допінгові скандали.

Тепер РУСАДА повинна була пройти повторну перевірку, однак її результати не надто вдовольнили експертів WADA. Представникам російського агентства надали три додаткові тижні для пояснень невідповідностей. Якщо термін покарання продовжиться, то спортсменів Росії позбавлять права участі на великих міжнародних турнірах. До цього переліку входить і національна збірна з футболу, яка може втратити шанс на виступи в Катарі, який прийматиме Чемпіонат світу 2022 року.

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