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Збірна Португалії зазнала чималих втрат перед вирішальними матчами відбору на Євро-2020

12:28 1018 Читать на русском
Збірна Португалії зазнала чималих втрат перед вирішальними матчами відбору на Євро-2020
Фернанду Сантуш / Сайт УЄФА

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш не зможе розраховувати на всіх викликаних виконавців.

 

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Кілька днів тому стало відомо про травми захисників Пепе (Порту) і Нелсона Семеду (Барселона), яких замінили Домінгуш Дуарте (Гранада) і Жоау Канселу (Манчестер Сіті). Вчора наставник португальців Фернанду Сантуш отримав ще один головний біль – хавбек Жоау Маріу також зазнав пошкодження. 26-річний півзахисник вже повернувся в московський Локомотив, втім тренерський штаб Португалії вирішив обійтись без виклику додаткового гравця на заміну.

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Нагадаємо, що команда Сантуша ще не гарантувала собі путівку в основну стадію Євро-2020. За два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада).

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Теги
Євро-2020 Нелсон Семеду Нелсон Семеду Португалія - Литва Пепе Пепе Жоау Маріу Жоау Маріу Португалія Португалія
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