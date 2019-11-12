Збірна Португалії зазнала чималих втрат перед вирішальними матчами відбору на Євро-2020

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш не зможе розраховувати на всіх викликаних виконавців.

Чинні чемпіони Європи втратили трьох гравців основного складу, інформує Record.

Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії

Кілька днів тому стало відомо про травми захисників Пепе (Порту) і Нелсона Семеду (Барселона), яких замінили Домінгуш Дуарте (Гранада) і Жоау Канселу (Манчестер Сіті). Вчора наставник португальців Фернанду Сантуш отримав ще один головний біль – хавбек Жоау Маріу також зазнав пошкодження. 26-річний півзахисник вже повернувся в московський Локомотив, втім тренерський штаб Португалії вирішив обійтись без виклику додаткового гравця на заміну.

Сербія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 проти України та Люксембургу – є гучна несподіванка

Нагадаємо, що команда Сантуша ще не гарантувала собі путівку в основну стадію Євро-2020. За два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада).