Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився з гравцями, які вирушать захищати честь своєї країни на Мундіаль у Катарі.

"Селесао" озвучили список з 26 гравців, які вирушать на ЧС-2022 у Катарі, який розпочнеться вже 20 листопада, повідомляє офіційний сайт Португальської футбольної федерації.

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Голкіпери: Діогу Коста, Са, Патрісіу.

Захисники: Далот, Канселу, Данілу Перейра, Пепе, Діаш, Геррейро, Антоніу Сілва, Нуну Мендеш.

Півзахисники: Палінья, Невеш, Бернарду Сілва, Бруну Фернандеш, Маріу, Матеус Нуньєш, Отавіу, Вітінья, Вільям Карвалью.

Нападники: Роналду, Андре Сілва, Гонсалу Рамуш, Феліш, Леау, Рікарду Орта.

Додамо, що Португалія перед початком ЧС-2022 зіграє товариський матч з Нігерією 17 листопада. Роналду та Ко потрапили у групу з Уругваєм, Південною Кореєю та Ганою, а перша гра на Мундіалі відбудеться 24 листопада.

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