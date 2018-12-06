"Збірна Португалії нестабільна", – Гусейнов оцінив суперників збірної України у відборі до Євро-2020

Екс-форвард збірної України Тімерлан Гусейнов оцінив суперників "синьо-жовтих" у кваліфікації до Євро-2020.

"Думаю, що жереб і група для збірної України цілком прийнятні. З компанії цих суперників в боротьбі за путівку на Євро можна і потрібно виходити. Звичайно, нашими головними суперниками будуть Португалія і Сербія, з ними можна боротися, набирати в матчах проти них очки.

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На мій погляд, незважаючи на те, що збірна Португалії є чемпіоном Європи, ця збірна не зовсім стабільна. Вона може як видати божевільну гру, так і провалитися. Що стосується інших суперників, якщо ми ставимо завдання вийти на Євро, треба з усіма набирати очки.

Збірна України провела хороший рік, виграла групу в Лізі націй, є прогрес молодих футболістів. Отож, є привід з оптимізмом дивитися у майбутнє", – цитує Гусейнова Команда№1.

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