toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Збірна Португалії хоче перемогти Україну, – Семеду

10:58 910 Читать на русском
Збірна Португалії хоче перемогти Україну, – Семеду
Нелсон Семеду / Reuters

Захисник збірної Португалії Нелсон Семеду поділився своїми планами на заключну частину відбору Євро-2020.

 

"Ми досягли своєї мети у грі проти Люксембургу. Утримували перевагу весь матч, забили три голи. Тепер будемо думати про наступну гру.

Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубників

Ми хочемо перемогти Україну у наступному матчі. Перші 15 хвилин з Люксембургом були дуже хорошими. У нас був гарний імпульс і хороший темп. Після 1:0 ми трохи сповільнилися. Суперник спробував чинити опір", – наводить слова Семеду офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Наразі команди розділяє п'ять очок, але у піренейців є одна гра в запасі.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий

blog_ava
Україна – Литва: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
01:01
3486
Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Нелсон Семеду Нелсон Семеду Україна - Португалія Португалія - Люксембург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
4
хв
Минай
15:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук