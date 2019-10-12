Збірна Португалії хоче перемогти Україну, – Семеду

Захисник збірної Португалії Нелсон Семеду поділився своїми планами на заключну частину відбору Євро-2020.

"Ми досягли своєї мети у грі проти Люксембургу. Утримували перевагу весь матч, забили три голи. Тепер будемо думати про наступну гру.

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Ми хочемо перемогти Україну у наступному матчі. Перші 15 хвилин з Люксембургом були дуже хорошими. У нас був гарний імпульс і хороший темп. Після 1:0 ми трохи сповільнилися. Суперник спробував чинити опір", – наводить слова Семеду офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Наразі команди розділяє п'ять очок, але у піренейців є одна гра в запасі.

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