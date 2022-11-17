Збірна Польщі вирушила до Катару з військової частини аеропорту Окенце у Варшаві. Як інформує портал Polsat News, національну команду на шляху на ЧС-2022 супроводжували винищувачі F-16, які вилетіли з бази у Кшесінах під Познанню. Але – лише до кордонів країни.

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Біло-червоні приземлилися в аеропорту Дохи незадовго до полудня. Таким чином, переліт до Катару зайняв понад п'ять годин.

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