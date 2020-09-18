Наставник "білих орлів" визначився з легіонерами, яких хоче бачити у збірній вже за три тижні.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек оприлюднив перелік легіонерів, яких викликав до "Кадри" на найближчі матчі збірної, повідомляє видання Sport.pl.

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Нагадаємо, 7 жовтня поляки проведуть товариський матч з Фінляндією, після чого зійдуться з суперниками у чергових турах Ліги націй. Зокрема, 11 жовтня "біло-червоні" зіграють вдома з Італією, а за три дні прийматимуть Боснію та Герцеговину.

Бженчек поки відібрав лише гравців з іноземних клубів – представники чемпіонату Польщі будуть представлені 28 вересня.

Варто зазначити, що повертається у збірну її лідер Роберт Лєвандовскі, який отримав відпочинок після перемоги Баварії у Лізі чемпіонів і пропустив два перші поєдинки турніру. Також приємно, що стабільне місце в "Кадрі" має і представник київського Динамо Томаш Кендзьора.

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