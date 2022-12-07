Збірна Північної Ірландії оголосила про призначення головного тренера – він вибивав Україну з Євро
Майкл О'Ніл повернувся на посаду головного тренера збірної Північної Ірландії.
Через два роки Майкл О'Ніл повернувся на посаду наставника збірної Північної Ірландії, повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни. Повідомляється, що О'Ніл підписав контракт на 5,5 року – до кінця Євро-2028.
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"Мене не хвилює захист спадщини [роботи попереднього тренера] або щось таке. Мене більше турбує робота", – зазначив О'Ніл, який замінив на цій посаді звільненого наприкінці листопада Іана Бараклафа.
Нагадаємо, що саме під керівництвом О'Ніла збірна Північної Ірландії вибила Україну на Євро-2016 (0:1).
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