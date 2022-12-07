Через два роки Майкл О'Ніл повернувся на посаду наставника збірної Північної Ірландії, повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни. Повідомляється, що О'Ніл підписав контракт на 5,5 року – до кінця Євро-2028.

Північна Ірландія звільнила головного тренера – він виграв менше чверті матчів і програвав Україні

"Мене не хвилює захист спадщини [роботи попереднього тренера] або щось таке. Мене більше турбує робота", – зазначив О'Ніл, який замінив на цій посаді звільненого наприкінці листопада Іана Бараклафа.

Нагадаємо, що саме під керівництвом О'Ніла збірна Північної Ірландії вибила Україну на Євро-2016 (0:1).

"Пропоную його для наступної страти": єдиний гол в історії ЧС із пасу поліціянта, або За що вбили капітана Югославії