48-річний аргентинець змінив Едуардо Беріссо на посаді наставника "Гуарані", інформує офіційний Twitter тамтешньої федерації футболу.

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Угода розрахована на 3 роки. Раніше Скелотто очолював аргентинські Ланус та Бока Хуніорс, два матчі провів на посаді наставника Палермо, а також працював головним тренером Лос-Анджелес Гелаксі, який покинув у жовтні минулого року. Впродовж кар'єри гравця став 6-разовим чемпіоном Аргентини, 4-разовим володарем Копа Лібертадорес і провів 10 матчів за національну збірну.

Збірна Парагваю провалює відбір на чемпіонат світу-2022. Після 12-ти турів "червоно-білі" посідають тільки 8 місце, набравши 12 очок. Дебютний матч під керівництвом Гільєрмо Барроса Скелотто парагвайці зіграють 11 листопада проти Чилі.

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