Збірній ПАР було присуджено поразку з рахунком 0:3 у матчі з Лесото в рамках відбору до ЧС-2026.

Збірна ПАР перемогла Лесото з рахунком 2:0, але їй було зараховано технічну поразку 0:3. Про це інформує офіційний сайт ФІФА.

Повідомляється, що таке рішення пов'язане з появою на полі гравця, який був дискваліфікований – Тебохо Мокоена взяв участь у цьому матчі, хоча не мав на це права.

Також Федерація футболу ПАР оштрафована на 10 тисяч швейцарських франків. Тепер ПАР має 14 очок і посідає друге місце в групі. Попереду Бенін, який набрав стільки ж очок. Варто додати, що пряму путівку на ЧС-2026 отримують лише збірні, які посіли перше місце у своїх групах. Ще одну розіграють між собою чотири найкращі команди, які посіли друге місце. ПАР у цьому плані в невигідному становищі – восьме місце з 9 в рейтингу команд, які посідають другі місця.

