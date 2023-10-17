Палестина планує розпочати свою кампанію відбору до ЧС-2026 в Азіатській конфедерації футболу. Перший матч виїзний матч відбору зі збірною Лівану відбудеться 16 листопада і буде зіграний в ОАЕ. Водночас перший домашній матч збірної Палестини через п'ять днів відбудеться в Алжирі. Про це інформує офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

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Повідомляється, що Алжирська федерація дозволила збірній Палестини проводити на своїй території як офіційні, так і неофіційні матчі. Крім цього вона оплатить всі витрати – транспорт і проживання – пов'язані з перебуванням збірної Палестини в Алжирі.

Після нападу на Ізраїль, здійсненого палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС 7 жовтня, унаслідок якого загинуло понад 1400 осіб, сектор Газа став об'єктом повітряних ударів у відповідь.

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