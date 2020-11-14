Норвегія ризикує попрощатись з мріями про вихід в елітний дивізіон Ліги націй.

Управління охорони здоров'я заборонило команді Ларса Лагербека їхати на матчі проти Румунії та Австрії, інформує сайт NFF.

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Уряд не хоче наражати гравців на ризик зараження коронавірусом попри всі заходи безпеки. Команда вже встигла здати чотири серії тестів (всі результати були негативними), також було передбачене користування виключно власним літаком та автобусом. Голова Норвезької федерації футболу Тер'є Свенсен написав листа з проханням змінити рішення УОЗ.

Додамо, що Норвегія мала чудові шанси піднятися в елітний дивізіон Ліги націй. Після 4 турів Холанд та компанія ділили перше місце з Австрією (по 9 очок), і саме очний матч в останньому турі (18 листопада) повинен був визначити переможця групи 1.

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