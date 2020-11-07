Основний лівий захисник збірної Німеччини Марсель Хальстенберг не зміг зіграти у матчі РБ Лейпциг – Фрайбург через пошкодження, якого зазнав на розминці.

Кімміх серйозно травмувався, намагаючись зупинити Холанда – через тиждень у нього матч з Україною

"Він не зміг закінчити розминку, оскільки відчув проблеми із м'язами. Він не зіграє у матчах збірних", – наводить слова наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна Kicker.

Нагадаємо, Німеччина протистоятиме Україні вже через тиждень, 14 листопада, у рамках Ліги націй. Відзначимо, що Хальстенберг провів 6 матчів у складі РБ Лейпциг у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

РБ Лейпциг розгромом Фрайбурга зробив заявку на вершину Бундесліги, Герта та Уніон також влаштували побиття