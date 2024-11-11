Форвард Штутгарта Деніз Ундав не зможе допомогти Бундесманшафт через розтягненя підколінного сухожилля.

Лунін знову не приїде в збірну України на матчі Ліги націй – Ребров уже вибрав заміну

Нагельсманн оперативно підшукав йому заміну. Виклик отримав Лерой Сане з Баварії. Вінгер мюнхенців востаннє грав за збірну Німеччини у чвертьфіналі Євро-2024, а от два попередні цикли Ліги націй пропустив. Сане розпочав клубний сезон з трьох голів у 11 поєдинках.

Додамо, що німці завершать груповий етап Ліги націй матчами проти Боснії (16 листопада, домашній) та Угорщини (19 листопада, гостьовий). Команда Нагельсманна вже гарантувала собі вихід у плей-офф, набравши 10 очок за попередні 4 тури групи А3.

️ Deniz Undav wird morgen nicht wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Er steht für die Nations League-Spiele aufgrund seiner Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite nicht zur Verfügung.



Für ihn hat Julian Nagelsmann Leroy Sané nachnominiert.



Philipp Reinhard/DFB pic.twitter.com/y28y78b0Sb — DFB-Team (@DFB_Team) November 10, 2024

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