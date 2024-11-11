Збірна Німеччини провела вимушену заміну в заявці на Лігу націй – зірка Баварії отримав перший виклик після Євро
Юліан Нагельсманн був змушений корегувати список гравців збірної Німеччини на 2 останні тури групового етапу Ліги націй.
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Нагельсманн оперативно підшукав йому заміну. Виклик отримав Лерой Сане з Баварії. Вінгер мюнхенців востаннє грав за збірну Німеччини у чвертьфіналі Євро-2024, а от два попередні цикли Ліги націй пропустив. Сане розпочав клубний сезон з трьох голів у 11 поєдинках.
Додамо, що німці завершать груповий етап Ліги націй матчами проти Боснії (16 листопада, домашній) та Угорщини (19 листопада, гостьовий). Команда Нагельсманна вже гарантувала собі вихід у плей-офф, набравши 10 очок за попередні 4 тури групи А3.
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