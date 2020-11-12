Захисник Баварії Ніклас Зюле довикликаний в табір Бундестім на поєдинки Ліги націй проти України та Іспанії.

25-річний центрбек на початку листопада здав позитивний тест на коронавірус, але він виявився хибним. Після того захисник двічі отримав негативний результат. Як наслідок, Йоахім Льов довикликав центрбека до лав національної команди на заключні матчі Ліги націй проти України (14 листопада) та Іспанії (17 листопада).

Вже сьогодні ввечері Зюле приєднається до табору збірної. Про це йдеться на офіційній сторінці Німецького футбольного союзу у Facebook.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна пройде 14 листопада. Початок – о 21:45. Після 4-х турів обидві команди набрали по 6 очок, в Іспанії – на бал більше. Швейцарія з двома балами замикає квартет.

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