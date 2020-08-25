Збірна Німеччини оголосила заявку на найближчі матчі Ліги націй – троє дебютантів і мізерне представництво Баварії

Йоахім Льов визначився із списком гравців збірної Німеччини на вересневі поєдинки проти Іспанії та Швейцарії.

Повна заявка команди складається з 23 гравців, інформує офіційний Twitter Бундесманшафт. Льов дав шанс трьом новачкам – голкіперу Оліверу Бауманну (Хоффенхайм), захиснику Робіну Госенсу (Аталанта) і хавбеку Флоріану Нойхаусу (Борусія М).

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Як і очікувалося, гравці Баварії отримали відпочинок після переможного фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці делегували лише Лероя Сане та Нікласа Зюле. Перший нещодавно перейшов з Манчестер Сіті і пропускав кінцівку сезону, а другий виходив здебільшого на заміну, тому зекономив сили.

Збірна Німеччини проведе два матчі Ліги націй у вересні – 3-го прийматиме Іспанію, а 6-го поїде в гості до Швейцарії. Нагадаємо, четвертою командою групи 4 є Україна.

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