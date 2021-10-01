Головний тренер збірної Німеччини Хансі Флік визначився зі списком гравців на жовтневі поєдинки.

Остаточна заявка Бундесманшафт складається з 23 гравців, серед яких троє воротарів.

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Через травми вилетіли деякі гравці попереднього виклику. Це захисник Робін Госенс (Аталанта), хавбеки Ілкай Гюндоган (Ман Сіті) та Махмуд Дауд (Борусія Д). Також Флік вирішив не викликати центрбека Матса Хуммельса з того-таки Дортмунда.

У жовтні збірна Німеччини проведе 2 матчі відбору на чемпіонат світу – 8-го проти Румунії та 11-го проти Північної Македонії.

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