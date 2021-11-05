Збірна Німеччини оголосила склад на завершальний етап відбору ЧС – є один дебютант
Ганс-Дітер Флік обрав футболістів для двох поєдинків відбору на ЧС у листопаді.
Головний тренер збірної Німеччини викликав 27 гравців, серед яких 4 голкіпери.
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Шанс отримав один дебютант – 22-річний нападник Вольфсбурга Лукас Нмеча. Також до лав Бундесманшафт повернулись 5 гравців, які пропускали попередній збір. Це Кевін Трапп, Крістіан Гюнтер, Ілкай Гюндоган, Юліан Брандт та Юліан Дракслер.
Додамо, що у листопаді Німеччина проведе два матчі відбору на чемпіонат світу – 11-го проти Ліхтенштейна і 14-го проти Вірменії. Підопічні Фліка вже гарантували собі першу сходинку групи J і прямий вихід на Мундіаль.
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