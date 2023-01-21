Бундестім підбила підсумок не надто вдалого для себе року, що промайнув.

Джамал Мусіала визнаний найкращим гравцем збірної Німеччини у 2022-му, повідомляє прес-служба тамтешнього футбольного союзу.

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За результатами голосування 19-річний хавбек набрав 66,3% підтримки фанатів. Гравець Баварії, зокрема, обійшов представника Челсі Кая Хаверца, який з 8% голосів став другим, та свого одноклубника Йозуа Кімміха, який фінішував третім (6,1%).

У 2022 році Джамал провів у футболці Бундестім 11 поєдинків, віддавши дві гольові передачі. Особливо запам'ятався хавбек яскравими виступами на ЧС-2022, хоч його збірна не зуміла вийти з групи.

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