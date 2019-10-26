Збірна Німеччини може виступити на Євро-2020 у формі зі смугами

Дизайнери готують оновлений комплект форми збірної Німеччини для матчів Євро-2020.

Світлинами з можливим екіпіруванням Бундестім поділився ресурс Footy Headlines.

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Головне новаторство полягає у горизонтальних темних смугах, які розбавляють звичний білий колір футболок німецької збірної. Увагу також привертають рукава, на які помістили прапор країни. Шорти ж залишаться у класичному для Німеччини чорному кольорі.

До слова, команда Йоахіма Льова ще не гарантувала собі участь у основній стадії Євро-2020, однак наразі саме вона посідає одну з двох перших сходинок групи С.

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