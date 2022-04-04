Європейська футбольна спільнота не втомлюється підтримувати Україну в час війни проти російських нелюдів. Не залишилась осторонь і Федерація футболу Нідерландів

Наприкінці березня збірна Нідерландів на чолі з Луї ван Галом провела два товариські поєдинки проти Німеччини (1:1) та Данії (4:2), у яких підтримала Україну.

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Після обох зустрічей футболки "Ораньє" були виставлені на аукціон, де були продані за понад 100 тисяч євро. Виручені кошти Нідерланди передадуть у ЮНІСЕФ, який надає допомогу дітям і сім'ям в Україні.

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De Oranjeshirts die zijn gedragen in de interlands tegen Denemarken en Duitsland zijn voor ???? €???.??? geveild. De opbrengst gaat naar @UNICEFnl, die hiermee kinderen en gezinnen in Oekraïne (nood)hulp biedt. pic.twitter.com/tPtShUCJMq — OnsOranje (@OnsOranje) April 2, 2022

Варто зауважити, що збір коштів для нашої країни через продаж екіпірування вже став традиційним для більшості команд Європи.

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