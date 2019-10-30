Збірна Нідерландів оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман визначився зі списком викликаних гравців на відбірні матчі до Євро-2020.

Тренерський штаб збірної Голландії оголосив заявку на відбіркові матчі Євро-2020 проти Північної Ірландії та Естонії. Повний список з 28 виконавців з'явився у офіційному Твіттері збірної Нідерландів.

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Поєдинок Північна Ірландія – Нідерланди відбудеться в Белфасті 16 листопада, а матч Нідерланди – Естонія пройде в Амстердамі 19 листопада. Лідирують у групі С збірні Нідерландів та Німеччини, у яких по 15 очок в 6 поєдинках. Збірна Північної Ірландії відстає від них на три бали. Замикає турнірну таблицю Естонія з 1 балом.