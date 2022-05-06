Збірна Нідерландів оголосила про прихід легенди до тренерського штабу
Королівський футбольний союз Нідерландів провів зміни в тренерському штабі національної команди.
Едгар Давідс приєднався до тренерського штабу збірної Нідерландів у статусі помічника наставника, повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів.
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Причиною став відхід Хенка Фрейзера, який не зміг поєднати цю посаду із роботою в ФК Утрехт. "Я не тільки пишаюся, але й дуже захоплений тим, що можу продовжити свою кар’єру тренера разом із таким відомим тренером, як Луї ван Гал, і що я можу працювати з абсолютним топом Нідерландів", – відреагував Давідс на призначення.
Нагадаємо, Едгар за свою ігрову кар'єру зіграв за збірну Нідерландів у 74 поєдинках, забивши 6 голів. На клубному рівні Давідс встиг пограти за Аякс, Мілан, Ювентус, Барселону, Інтер, Тоттенхем та Крістал Пелас.
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