Едгар Давідс приєднався до тренерського штабу збірної Нідерландів у статусі помічника наставника, повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів.

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Причиною став відхід Хенка Фрейзера, який не зміг поєднати цю посаду із роботою в ФК Утрехт. "Я не тільки пишаюся, але й дуже захоплений тим, що можу продовжити свою кар’єру тренера разом із таким відомим тренером, як Луї ван Гал, і що я можу працювати з абсолютним топом Нідерландів", – відреагував Давідс на призначення.

Нагадаємо, Едгар за свою ігрову кар'єру зіграв за збірну Нідерландів у 74 поєдинках, забивши 6 голів. На клубному рівні Давідс встиг пограти за Аякс, Мілан, Ювентус, Барселону, Інтер, Тоттенхем та Крістал Пелас.

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