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Збірна Нідерландів назвала нового тренера – офіційна заява суперника збірної України після відходу Кумана в Барселону

13:36 - Читать на русском
Збірна Нідерландів назвала нового тренера – офіційна заява суперника збірної України після відходу Кумана в Барселону
Рональд Куман / Футбольний союз Нідерландів

Суперник збірної України на Євро-2020 залишився без головного тренера – Рональд Куман покинув національну команду Нідерландів заради Барселони.

Виконувачем обов'язків головного тренера "помаранчевих" став Дуайт Лодевегес, який раніше був асистентом Рональда Кумана. Сам Куман сьогодні, 19 серпня, очолив Барселону. 62-річний Лодевегес виконуватиме обов'язки наставника збірної Нідерландів до призначення нового тренера.

Барселона офіційно призначила Кумана новим головним тренером

"Ми шкодуємо про відхід Рональда, але поважаємо його вибір. У своїй роботі на посаді головного тренера національної команди він досяг хороших результатів. Чимало гравців досягли значного прогресу і ми можемо продовжувати йти тим же шляхом", – йдеться в офіційній заяві Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Під керівництвом Кумана "помаранчеві" провели 20 матчів, починаючи з лютого 2018-го, та вийшли у фінал Ліги націй 2018/19. Найближчі поєдинки під керівництвом Лодевегеса національна команда проведе на початку вересня проти Польщі та Італії.

Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок пройде влітку наступного року в Амстердамі.

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