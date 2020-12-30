Збірна Нідерландів має проблеми в обороні, – Головко

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Головко поділився думками щодо шансів "синьо-жовтих" у протистоянні зі збірною Нідерландів на Євро-2020.

"Збірна Нідерландів показує цікавий, мобільний і легкий футбол. На тлі інтенсивної підготовки нідерландці діють невимушено в атаці. А ось в обороні є проблеми. Якщо Україна буде діяти агресивно в нападі, то свій гол заб'є. Головне – щоб ми показали футбол не нижчого рівня, ніж у відбірковому циклі", – цитує Головка Експрес.

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Нагадаємо, матчем проти Нідерландів команда Андрія Шевченка розпочне свій шлях на Євро-2020. Гра відбудеться 14 червня в Амстердамі.

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