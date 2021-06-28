Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур може покинути свою посаду після несподіваного вильоту від Чехії на Євро-2020.

Матч проти Чехії на Євро-2020 може стати останнім для Франка де Бура на посаді наставника "ораньє", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Нідерланди – Чехія – 0:2 – відео голів і огляд матчу – головна сенсація Євро-2020

Зазначається, що у Королівському футбольному союзі Нідерландів розчаровані результатом команди на чемпіонаті Європи – "помаранчеві" зупинились на 1/8 фіналу Євро-2020.

До слова, Нідерланди програли Чехії (0:2) та покинули турнір, створивши першу гучну сенсацію європейської першості.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал