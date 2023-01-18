"Звільнення Ноеля Ле Гре – це було правильне рішення. Божевілля – це дійти до цього, коли ми щойно грали у фіналі чемпіонату світу. Те, що президент Федерації сказав про Зідана, було занадто. Коли ви керуєте FFF, ви є гарантом цінностей французької команди, тому не можна з таким презирством реагувати на того, хто є найкращим гравцем в історії "Ле бльо". Нападки на Зідана стосуються всіх французів.

Керівника французького футболу відсторонили від посади – скандал із Зіданом та домаганнями набирає обертів

Продовження контракту Дешама? Я вважаю, що 12 років на чолі команди – досить великий термін. Тим паче, що в нас є наступник. Збірна Франції не належить ні Ноелю Ле Гре, ні Дідьє Дешаму, ні комусь іншому. Зізу хоче тренувати на найвищому рівні та перемагати. Він розкрив себе в тренерській професії, він уже увійшов в історію з Реалом. Тепер він хоче зробити це з "синіми", тому що для нього немає нічого понад збірну Франції. Це нормально, це його історія і це його доля”, – цитує L'Équipe Лізаразю, який встиг пограти і з Дешамом, і з Зіданом.

Нагадаємо, криза у Федерації футболу Франції розпочалася зі скандального інтерв’ю президента Ноеля Ле Гре, в якому він жорстко висловився на адресу Зінедіна Зідана. 81-річного функціонера відсторонили від обов’язків 11 січня. Комітет з етики розпочав розслідування діяльності Ле Гре.