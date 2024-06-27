"Збірна не допоможе мені перейти в Реал": зірку АПЛ відсторонено від своєї національної збірної
Нападник Астон Вілли Леон Бейлі був виключений зі стану збірної Ямайки за критику.
Футбольна асоціація Ямайки (JFF) дискваліфікувала Леона Бейлі за її критику. Наприкінці березня Бейлі у своєму подкасті Let's Be Honest назвав організацію підготовки до матчів збірної "поганою" і заявив, що асоціації не вистачає професіоналізму.
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"Люди не знають, що я зазвичай бронюю свій власний рейс, щоб переконатися, що потраплю в національну збірну. Якщо мені вдається придбати квиток, то я лечу в економ-класі, іноді з пересадками.
Ямайська асоціація дуже непрофесійна. Вона надсилає мені інформацію про рейс о 23:00, щоб я міг полетіти наступного дня. Коли ж я бронюю собі рейс, асоціація не повертає мені гроші. Це настільки непрофесійно, що ви навіть не можете собі уявити. Коли я приїжджаю в розташування збірної, там навіть немає найнеобхідніших речей. Футболок немає, нам кажуть, щоб ми брали з собою свої шорти. Іноді нам привозять жіночі футболки.
Коли ми кудись ідемо, я не почуваюся в безпеці. Будь-хто може просто підбігти до мене і ткнути мені в обличчя камерою або зробити що хоче. Але я мовчу про це. Я ніколи не висловлював цих побоювань, тому що стараюся на благо команди. Я хочу, щоб команда досягла успіху, тому не можу створити враження, що я кращий за когось. Збірна Ямайки мені нічого не дає. Вона не допоможе мені перейти в Реал.
Я не прошу грошей. Я просто прошу хорошу організацію авіаперельотів і особисту кімнату. Зараз я зосереджуюся на клубному футболі й тимчасово припиняю виступи за збірну", – заявив тоді Бейлі, пізніше відхиливши виклик на Копа Америка.
Без Бейлі Ямайка програла перші два матчі групового турніру на цьому турнірі Мексиці (0:1) та Еквадору (1:3). У своїй заяві JFF оголосила, що тренер національної збірної Хеймір Халлгрімссон більше не стане викликати форварда Астон Вілли. Було постановлено, що форвард відсторонений від виступів за збірну.
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