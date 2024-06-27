Футбольна асоціація Ямайки (JFF) дискваліфікувала Леона Бейлі за її критику. Наприкінці березня Бейлі у своєму подкасті Let's Be Honest назвав організацію підготовки до матчів збірної "поганою" і заявив, що асоціації не вистачає професіоналізму.

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"Люди не знають, що я зазвичай бронюю свій власний рейс, щоб переконатися, що потраплю в національну збірну. Якщо мені вдається придбати квиток, то я лечу в економ-класі, іноді з пересадками.

Ямайська асоціація дуже непрофесійна. Вона надсилає мені інформацію про рейс о 23:00, щоб я міг полетіти наступного дня. Коли ж я бронюю собі рейс, асоціація не повертає мені гроші. Це настільки непрофесійно, що ви навіть не можете собі уявити. Коли я приїжджаю в розташування збірної, там навіть немає найнеобхідніших речей. Футболок немає, нам кажуть, щоб ми брали з собою свої шорти. Іноді нам привозять жіночі футболки.

Коли ми кудись ідемо, я не почуваюся в безпеці. Будь-хто може просто підбігти до мене і ткнути мені в обличчя камерою або зробити що хоче. Але я мовчу про це. Я ніколи не висловлював цих побоювань, тому що стараюся на благо команди. Я хочу, щоб команда досягла успіху, тому не можу створити враження, що я кращий за когось. Збірна Ямайки мені нічого не дає. Вона не допоможе мені перейти в Реал.

Я не прошу грошей. Я просто прошу хорошу організацію авіаперельотів і особисту кімнату. Зараз я зосереджуюся на клубному футболі й тимчасово припиняю виступи за збірну", – заявив тоді Бейлі, пізніше відхиливши виклик на Копа Америка.

Без Бейлі Ямайка програла перші два матчі групового турніру на цьому турнірі Мексиці (0:1) та Еквадору (1:3). У своїй заяві JFF оголосила, що тренер національної збірної Хеймір Халлгрімссон більше не стане викликати форварда Астон Вілли. Було постановлено, що форвард відсторонений від виступів за збірну.

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