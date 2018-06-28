Збірна Марокко поскаржилася ФІФА на суддівство під час ЧС-2018 в Росії

Збірна Марокко поскаржилася ФІФА на суддівство на ЧС-2018 в Росії / Фото AS

Федерація Футболу Марокко розкритикувала дії арбітрів на цьогорічному Мундіалі.

Марокканські футбольні чиновники відправили лист президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому поскаржились на незадовільний рівень арбітрів, що обслуговують матчі ЧС-2018, повідомляє прес-служба федерації футболу Марокко.

В листі йдеться про помилки арбітрів під час поєдинків збірної Марокко проти Іспанії (2:2) та Португалії (0:1).

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"Висловлюємо своє обурення несправедливістю, з якою зіткнулася наша збірна після серйозних суддівських помилок, які спричинили виліт нашої національної команди на такому ранньому етапі турніру", – йдеться в листі.

Також марокканці розкритикували систему VAR, яка, за Їх словами, використовувалась проти них.

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