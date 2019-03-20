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Суперник збірної України в товариському матчі здобув перемогу над бельгійським клубом

08:21 161 Читать на русском
Суперник збірної України в товариському матчі здобув перемогу над бельгійським клубом
Збірна Люксембургу / FIFA

Збірна Люксембургу продовжує готуватись до поєдинку проти національної команди України.

 

Підопічні Люка Хольца в першому таймі забили два м'ячі, які й стали запорукою успіху люксембуржців.

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Дублем відзначився Венсан Тілль. Бельгійський суперник зумів у другій половині гри відповісти тільки одним голом.

Товариський матч

Люксембург – Сент-Жіллуаз – 2:1

Голи: В. Тілль 8, (пен), 18 – Ніакате 52.

Люксембург (стартовий склад): Моріс, Махмутович, Мальгет, Бонерт, Жерсон Родрігес, да Мота, В. Тілль, Сінані, Мутш, Яніш, Скендерович.

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Нагадаємо, збірна Люксембургу виступатиме у кваліфікації Євро-2020 в одній відбірковій групі з Україною, Португалією, Сербією й Литвою. 25 березня вона прийматиме українську команду.

Теги
Євро-2020 Люксембург - Україна Люксембург Люксембург
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