Збірна Литви здобула першу домашню перемогу за три роки – кінець жахливої серії колишнього суперника України

Мінімальна перемога у товариському матчі проти збірної Нової Зеландії стала знаковою для Литви.

Прибалтійці вперше за три роки змогли здолати суперника у рідних стінах, інформує Gracenote.

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Востаннє таке траплялось ще 11 жовтня 2016 року. Тоді Литва здолала Мальту з рахунком 2:0 в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року. З тих пір "жовто-зелені" провели вдома 11 товариських і офіційних поєдинків, однак їм не вдавалося перервати жахливу серію. Для її припинення довелося запросити Нову Зеландію, яка все ж поступилася багатостраждальним прибалтійцям 0:1.

Нагадаємо, Литва була суперником збірної України у відборі на Євро-2020 і закінчила кампанію на останньому місці групи В з одним очком в активі.

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