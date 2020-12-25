Збірна Казахстану не зможе розраховувати на одного з найзірковіших гравців свого складу.

Півзахисник Бауржан Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу, повідомляє Sport.kz.

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Ще місяць тому в організмі 27-річного гравця виявили заборонений препарат метилгексамін, який використовують для нарощення м'язової маси. З того часу він не провів жодного матчу за свій клуб Аль-Айн і чекав рішення Асоціації футболу Казахастану. Вердикт був дуже суворим – Ісламхану заборонено грати на професіональному рівні упродовж двох років. Аль-Ахлі вирішив розірвати контракт з порушником.

Додамо, що збірна Казахастану є суперником України у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Ісламхан був капітаном і одним з найдосвідченіших гравців у складі "яструбів" – 46 матчів, 3 голи.

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